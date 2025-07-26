Головний тренер Зорі Віктор Скрипник в інтерв'ю сайту «Український футбол» розповів, чи дійсно однією з його умов повернення в команду було зменшення впливу на клуб футбольного агента Вадима Шаблія.

«Я запрошував до Зорі Дениса Фаворова, Максима Імерекова, Сергія Булецу. Чиї вони гравці? Усе це футболісти Вадика. Я з ним нормально працював. Що ви завжди придумуєте? Були й інші його гравці, яких ми хотіли взяти, але в іншому місці їм запропонували кращі умови.

Я казав, не бачу чогось хорошого, якщо усі футболісти команди будуть одного агента. Це може позначитися негативно. Коли видно, що гравець хороший та підходить, то мені однаково, чий він. Я працюю з футболістами, а не з агентами».