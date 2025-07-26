Скрипник відреагував на відхід трьох гравців Зорі: «Чого мені за ними бігати та щось розповідати?»
Тренер повідомив свою позицію щодо втрат луганської команди
15 хвилин тому
Влітку лави Зорі покинув ряд гравців, зокрема, півзахисник Олексій Хахльов, нападник Владислав Бугай та захисник Ігор Кирюханцев, які ще залишалися в клубі на момент повернення Віктора Скрипника.
Головний тренер команди в інтерв'ю сайту «Український футбол» розповів, чи хотів зберегти когось з них у своєму складі.
«Хлопці прийняли рішення піти. Чого мені за ними бігати та щось розповідати? В кожного своя доля та кар’єра. Вони так захотіли. Зоря вже шукає та дивиться на інших гравців».
Хахльов приєднався до складу новачка УПЛ – СК Полтава. Водночас Кирюханцев та Бугай наразі лишаються вільними агентами.
У першому турі УПЛ 2025/26 Зоря прийматиме ЛНЗ. Зустріч запланована на 2 серпня, початок гри о 18:00.
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