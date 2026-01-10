Головний тренер Ліверпуля Арне Слот підбив підсумки центрального матчу 21 туру АПЛ проти Арсенала (0:0). Його слова наводить ВВС.

У першому таймі суперник більше часу провів на нашій половині. Це призвело до кількох моментів після навісів, але нічого серйозного. У другому таймі все було навпаки. Але вже не вперше нам не вистачало тільки одного – більшої кількості моментів, враховуючи володіння м'ячем. Але я дуже задоволений тим, як ми зіграли проти Арсенала, який перебуває в хорошій формі.

У першому таймі ми на деяких відрізках показували, наскільки добре володіємо м'ячем. У другому таймі ми володіли ним більше і утримували суперника на його половині. Наш найкращий момент став наслідком 15 або 20 передач. В кінцевому рахунку я трохи розчарований тим, що ми не перемогли, але гра вдалася.

Проти певних стилів ми граємо дуже добре, проти інших нам важко. Можливо, це було видно, коли Арсеналграв низьким блоком, у нас були проблеми. Це одна з причин, через які ми відстаємо від нього на стільки очок. Добре, що ми показали, що здатні грати на рівних з будь-яким клубом Англії та Європи, - сказав Слот.