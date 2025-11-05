Слот: «Відмінна гра проти команди, яка в цьому сезоні програла лише один раз»
Головний тренер Ліверпуля прокоментував перемогу над Реалом
23 хвилини тому
Головний наставник Ліверпуля Арне Слот поділився своїми враженнями після перемоги над мадридським Реалом із рахунком 1:0 у поєдинку четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів.
«Відмінна гра проти команди, яка в цьому сезоні програла лише один раз. І, можливо, результат міг би бути ще кращим.
Це ще одна перемога над дуже сильною командою. Як і Вілла, вони перебувають у чудовій формі. Це був видатний виступ – думаю, можна сміливо сказати, що це наш найкращий матч у сезоні. Гравці неймовірно наполегливо працювали, щоб не підпустити їх до нашої половини поля.
Флоріан Вірц? Він неймовірно наполегливо працює, щоб якомога швидше адаптуватися. У його кар'єрі в Ліверпулі йому не щастило. Навіть сьогодні він створив так багато моментів для команди, але нічого не вдалося реалізувати».
У наступному турі Ліверпуль прийматиме на своєму полі нідерландський ПСВ, тоді як Реал проведе виїзну зустріч проти грецького Олімпіакосу.