Головний наставник Ліверпуля Арне Слот поділився своїми враженнями після перемоги над мадридським Реалом із рахунком 1:0 у поєдинку четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

«Відмінна гра проти команди, яка в цьому сезоні програла лише один раз. І, можливо, результат міг би бути ще кращим.

Це ще одна перемога над дуже сильною командою. Як і Вілла, вони перебувають у чудовій формі. Це був видатний виступ – думаю, можна сміливо сказати, що це наш найкращий матч у сезоні. Гравці неймовірно наполегливо працювали, щоб не підпустити їх до нашої половини поля.

Флоріан Вірц? Він неймовірно наполегливо працює, щоб якомога швидше адаптуватися. У його кар'єрі в Ліверпулі йому не щастило. Навіть сьогодні він створив так багато моментів для команди, але нічого не вдалося реалізувати».