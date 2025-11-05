Михайло Цирук

У програмі стартового ігрового дня четвертого туру Ліги чемпіонів на вболівальників чекали одразу два суперматчі, проте й деякі з інших поєдинків вийшли доволі непоганими.

Ліверпуль - Реал 1:0

У першому з головних матчів дня кризовий Ліверпуль приймав на Енфілді мадридський Реал. З огляду на останні результати червоних, легкого життя для них ніхто не прогнозував, втім команда Арне Слота зуміла здивувати: домінувала протягом більшої частини зустрічі та здобула цілком заслужену мінімальну перемогу завдяки голу Макаллістера.

ПСЖ - Баварія 1:2

Другий суперматч вівторка подарував втричі більше голів. ПСЖ нашого Іллі Забарного, який пропускав гру через червону картку, не витрммав тиску надпотужної, Баварії, яка продовжує йти у цьому сезоні без жодної втрати очок. Долю зустрічі вирішив дубль Діаса, оформлений уже на 32 хвилині. Наприкінці першого тайму той таки Діас залишив свою команду в меншості, втім усе, на що вистачило парижан - це гол престижу у виконанні Жоау Невеша.

Ювентус - Спортінг 1:1

Серед скромніших афіш чи не найбільше виділялося протистояння туринського Ювентуса та Спортінга. Португальці шокували стару синьйору активним стартом та швидким голом Максимільяно Араухо, втім пізніше Ювентус таки взяв ситуацію на полі під контроль та відігрався зусиллями Влаховича.

Наполі - Айнтрахт 0:0

Нудними нулями завершилося протистояння Наполі та Айнтрахта. Чемпіон Італії відчайдушно намагався змінити ситуацію та схилити шальки терезів на свій бік, однак забити у ворота суперника так і не зуміли, тож - лише нічия.

Олімпіакос - ПСВ 1:1

Ще одна нічия була зафіксована у Піреї, де Олімпіакос нашого Романа Яремчука був вкрай близьким до першої перемоги в поточній єврокампанії після швидкого голу Мартінша, проте не зумів втримати перевагу на останніх хвилинах, і гол Пеппі дозволив ПСВ уникнути поразки. Що ж до українського форварда, то він провів увесь матч на лаві для запасних.

Буде/Глімт - Монако 0:1

Не зовсім відповідає перебігу подій на полі результат матчу між Буде-Глімт та Монако, втім шукати логіки в футболі, як відомо, справа марна. Норвезці переграли суперника за всіма ключовими статистичними показниками, однак зазнали мінімальної поразки. Єдиним голом у матчі відзначився форвард монегасків Флоріан Балогун.

Атлетіко - Юніон 3:1

Свої обовʼязкові три бали взяв цього туру мадридський Атлетіко, який на домашньому полі розібрався з бельгійським Юніон Сент-Жилуаз. Наприкінці першого тайму Альварес вивів матрацників уперед, а в середині другого Галлагер подвоїв перевагу господарів. Бельгійці відродили інтригу в матчі завдяки точному удару Сайкса, втім у компенсований час її своїм голом остаточно вбив Льоренте. 3:1.

Славія - Арсенал 0:3

Не обійшлося у вівторок і без розгромів. Перший у матчі проти празької Славії оформив Арсенал. Голами у складі команди Мікеля Артети відзначалися Сака та двічі Меріно, і ця перемога дозволила канонірам піднятися на друге місце в турнірній таблиці.

Тоттенгем - Копенгаген 4:0

А інший клуб з Північного Лондона, Тоттенгем, познущався зі свого суперника ще сильніше, забивши 4 сухі мʼячі у ворота Копенгагена. У першому таймі розгромом не пахло, і шпори обмежилися єдиним голом Джонсона. На старті другого перевагу господарів подвоїв Одобер, проте далі Джонсон отримав червону картку, і це, здавалося, мало дати шанс аутсайдеру. Проте не так сталося, як гадалося, і голи ван де Вена та Паліньї не дозволили данському клубу навіть помріяти про камбек.

У матеріалі використані фото Getty images.