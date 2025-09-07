Сергій Стаднюк

Збірна Азербайджану з футболу напередодні матчу другого туру групи D кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти команди України в Баку зазнала серйозної втрати. Про це повідомляє azerisport.com.

За інформацією джерела, зі складу команди вибув нападник Наріман Ахундзаде. Форвард Карабаха зазнав травми.

Зазначається, що футболіст залишатиметься поза грою 3 – 4 тижні. Тож, окрім матчу з Україною він пропустить стартовий поєдинок Карабаха на загальному етапі Ліги чемпіонів проти Бенфіки Анатолія Трубіна та Георгія Судакова, що відбудеться 16 вересня у Португалії.

Зустріч Азербайджан – Україна відбудеться 9 вересня на стадіоні Тофіка Бахрамова і розпочнеться о 20:00. Обидві команди після стартового туру мають 0 у графі очок.

Нагадаємо, збірна України у першому турі програла Франції (0:2).