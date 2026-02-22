Головний тренер Ювентуса Лучано Спаллетті підбив підсумки матчу 26 туру Серії А проти Комо (0:2). Його слова наводить TuttomercatoWEB.

Психологічний аспект стає ключовим. Ми показували, що ми команда, показували якісний футбол, і все це не зникло, але ми не можемо це проявити, тому що нам не вистачає стабільності, єдності, наполегливості.

Нам потрібно брати ініціативу в свої руки, тому що все ускладнюється, якщо ти цього не робиш, зосереджуєшся на якихось банальних, простих речах. Занадто часто ми втрачаємо м'яч, а суперники перетворюють це на голи. Ми в 13-й раз пропустили в результаті першого ж удару в створ. Після цього все йде шкереберть, і ми не такі сильні психологічно, як хотілося б.

Як і всій команді, воротареві непросто. Так, у нього проблеми, але як можна втрачати м'яч так, як перед голом? Все це нагадує собаку, що ганяється за своїм хвостом, - пояснив Спаллетті.