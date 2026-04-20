Сергій Разумовський

Спочатку європейський та український інфопростір сколихнула новина, що Віктор Орбан програв парламентські вибори в Угощині й незабаром залишить крісло прем'єр-міністра. На цьому фоні іронічно виглядає повідомлення про його футбольного однофамільця.

Нападник Верони Ґіфт Орбан опинився в центрі неприємного інциденту після матчу Серії А проти Мілана, який завершився поразкою його команди з рахунком 0:1. Подія сталася на парковці біля стадіону Бентегоді одразу після фінального свистка.

🚨🚨 مهاجم هيلاس فيرونا غيفت أوربان، بعد الهزيمة أمام ميلان، كان متوترًا جدًا ورفض التوقف مع الجماهير لالتقاط الصور، لكن أحد المشجعين قام بضرب سيارته، مما دفع المهاجم النيجيري إلى النزول من السيارة والدخول في شجار معه والاعتداء عليه 🫣🔥🟨🟦🇮🇹🇳🇬#SerieA 🇮🇹 #SerieAEnilive 🇮🇹… pic.twitter.com/Zasc6oakjb — Arte Del Calcio (@ArteDelCalcio) April 19, 2026

За наявною інформацією, між футболістом і групою вболівальників виник конфлікт. Ситуація загострилася після того, як один із фанатів ударив по автомобілю гравця. Після цього Орбан вийшов із машини, і словесна суперечка переросла у бійку.

На тлі резонансу навколо інциденту Верона виступила з офіційною заявою. У клубі наголосили, що дистанціюються від того, що сталося, та засуджують будь-які прояви насильницької поведінки. Також у заяві зазначено, що клуб продовжить збирати й аналізувати всю доступну інформацію щодо цього випадку.

Ця історія сталася в дуже напружений для Верони момент сезону. Команда перебуває на передостанньому місці в турнірній таблиці Серії А і має надзвичайно складне становище в боротьбі за виживання. За п’ять турів до завершення чемпіонату команді потрібно відіграти десять очок, аби уникнути вильоту.

