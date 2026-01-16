Спортивний лікар Дмитро Бабелюк дав свою оцінку пошкодженню нападника збірної України Артема Довбика, який найближчим часом матиме хірургічне втручання для усунення м'язово-сухожильної проблеми в галузі лівого стегна.

«Довбик не допоможе збірній України у березні і може більше не зіграти у цьому сезоні. Нападник «Роми» ляже під ніж для того, щоб вирішити свою проблему з сухожиллям. Як повідомляє Ді Марціо, українця вирішили прооперувати після рецидиву травми сухожилля прямого мʼязу стегна, що зовсім не дивує з огляду на його історію з рецидивом.

Надіюся, що, скоріш за все, гравця прооперують у Фінляндії, де працює найвідоміший у світі фахівець з сухожиль – Лассе Лампайнен. Традиційно, відновлення від такої травми триває близько 4-5 місяців, але все частіше гравці стали йти на цей крок з метою кращих довготермінових наслідків та попередження рецидивів.

Дуже повчальна історія для всіх, а особливо клубного персоналу, адже форсування відновлення, що збільшує ризик рецидиву може приводити до ситуації, коли найкращим варіантом залишається операція і виліт, практично, на пів року, що вбиває не тільки клуб чи збірну, а й емоційно бʼє по гравцю та його близьких. Здоровʼя Артему і чекаємо на полях Європи!» – написав Бабелюк в своєму телеграм-канлі Hospital Pass.