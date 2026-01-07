Травма Артема Довбика може бути менш серйозною, ніж очікувалося, повідомляє Sky Sports.

Нападник Роми вийшов в другому таймі матчу 19 туру Серії А проти Лечче (2:0), відзначившись другим голом римлян. Однак за три хвилини до кінця гри він був змушений зійти з поля через травму, що змусило тренера Джан П'єро Гасперіні зробити вимушену заміну.

Українець сьогодні пройшов тести, які виявили незначну травму м'яза лівого стегна. Його стан, як і його відсутність, оцінюватимуться щодня.

Артем точно не допоможе Ромі в найближчому матчі проти Сассуоло (10 січня).