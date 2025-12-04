Павло Василенко

Побоювання щодо серйозної травми англійця Трента Александера-Арнольда підтвердилися: МРТ виявило розрив переднього прямого м’яза лівого квадрицепса. За інформацією AS, на повернення Трента доведеться чекати близько двох місяців. Єдина позитивна новина – у Едуардо Камавінги лише незначне ушкодження.

Колишній гравець Ліверпуля травмувався в матчі проти Атлетіка, і тепер пропустить низку важливих зустрічей: із Сельтою, Манчестер Сіті, «Алавесом» та Севільєю у грудні, а з високою ймовірністю – і січневі матчі проти Бетіса, Атлетіко, Леванте, Монако, Вільярреала, Бенфіки, а також поєдинки за Суперкубок Іспанії.

Проблеми Трента тягнуться з літа: ще 7 липня він мусив призупинити тренування через дискомфорт, а 16 вересня травма двоголового м’яза стегна вибила його з обойми на 31 день і зірвала повноцінну інтеграцію в команду.

Тепер Хабі Алонсо має болючу дилему щодо позиції правого захисника: Дані Карвахаль теж у лазареті, тож у матчі проти Атлетіка тренер був змушений використати Рауля Асенсіо. Цілком імовірно, що на фланг знову буде переміщено Федеріко Вальверде.

Тим часом Камавінга, попри легке розтягнення щиколотки, може повернутися швидше: його участь у матчі з Сельтою під питанням, але очікується, що він буде готовий до дуелі Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.