Сергій Разумовський

Збірна Іспанії здобула перемогу над Аргентиною у фіналі чемпіонату світу-2026. Вирішальний матч завершився з рахунком 1:0 на користь іспанців після додаткового часу.

Основний час зустрічі минув без забитих м’ячів, тому команди продовжили боротьбу в екстратаймі. Єдиний і переможний гол у фіналі було забито на 106-й хвилині. Його автором став нападник Ферран Торрес, а результативну передачу в цьому епізоді віддав Ніко Вільямс.

Завдяки цій перемозі Іспанія вдруге в історії стала чемпіоном світу. Раніше іспанці вигравали мундіаль у 2010 році, коли у фіналі також перемогли після додаткового часу.

Загалом збірна Іспанії демонструє вражаючу результативність у фіналах найбільших міжнародних турнірів. Іспанці виграли 6 із 7 фінальних матчів чемпіонатів світу та Європи, в яких брали участь.

На рахунку Іспанії титули чемпіона Європи 1964, 2008, 2012 та 2024 років, а також перемоги на чемпіонатах світу 2010 та 2026 років. Єдиної поразки у фіналах великих турнірів збірна Іспанії зазнала на Євро-1984. Тоді іспанці поступилися Франції з рахунком 0:2 у вирішальному матчі континентальної першості.

Окремо варто відзначити стовідсотковий показник Іспанії саме у фіналах чемпіонатів світу. Команда двічі виходила у вирішальні матчі мундіалів і в обох випадках здобувала перемоги.