Сергій Разумовський

Збірна Португалії вийшла до наступного раунду чемпіонату світу-2026, здобувши вольову перемогу над Хорватією в матчі 1/16 фіналу. Поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь португальців, однак головним епізодом гри став не лише камбек команди, а й надзвичайно рідкісне суддівське рішення в компенсований час.

Хорватія була дуже близькою до того, щоб перевести матч в овертайм або принаймні врятуватися наприкінці зустрічі. У доданий арбітром час балканська команда організувала результативну атаку, після якої м'яч опинився у воротах збірної Португалії. Автором взяття воріт став Йошко Гвардіол, і спочатку здавалося, що хорвати уникнули поразки в основний час.

Однак радість гравців і вболівальників Хорватії тривала недовго. Після перегляду епізоду арбітри скасували гол через положення поза грою. Як повідомляє L’Equipe, ключовим моментом став майже непомітний контакт м'яча з нападником Ігорем Матановичем. За даними джерела, м'яч торкнувся кінчиків волосся форварда, і саме цей дотик став вирішальним для трактування епізоду.

Ситуація вийшла дуже незвичною, адже людським оком такий контакт неможливо було б визначити. Проте сучасні технології допомогли суддівській бригаді встановити факт дотику. Вбудований у м'яч датчик зафіксував мікроскопічний контакт із волоссям Матановича, після чого м'яч опинився у Маріо Пашаліча.

Саме через цей технічно зафіксований дотик арбітри визнали, що наступна фаза атаки почалася за участю гравця Хорватії, а Пашаліч у момент отримання м'яча перебував у положенні поза грою. У підсумку гол Гвардіола не було зараховано, попри те що епізод виглядав украй суперечливим і викликав бурхливу реакцію хорватської команди.

Цей момент фактично став вирішальним у матчі. Якби гол Хорватії було зараховано, рахунок став би 2:2, а гра, ймовірно, перейшла б у додатковий час. Натомість Португалія зберегла мінімальну перевагу та довела зустріч до переможного завершення.

Сам матч вийшов напруженим і затяжним. Через велику кількість зупинок, перегляди епізодів та доданий час поєдинок тривав близько 110 хвилин.

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