Нестримний Кріштіану! Роналду побив одразу два рекорди чемпіонатів світу
Зірковий форвард творить історію у 41 рік
близько 1 години томуПідписатися в
Кріштіану Роналду. Фото - Getty Images
Кріштіану Роналду одразу два вікові рекорди у матчі проти Хорватії в плейоф ЧС-2026.
- 41-річний Роналду став найстаршим польовим гравцем, що зіграв у матчі плейоф мундіалю. Португалець перевершив рекорд 40-річного капітана збірної Боснії і Герцеговини Едін Джеко, що днем раніше оновив віковий рекорд.
- Роналду реалізував пенальті у ворота Хорватії. З цим голом у віці 41 рік і 147 днів Кріштіану став найстаршим автором голу в історії плейоф ЧС з футболу. Він перевершив рекорд іншого португальця Пепе, який забив у віці 39 років і 283 дні у матчі в 1/8 фіналу ЧС-2022 року проти Швейцарії.
В 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 збірна Португалії зіграє з Іспанією. Матч відбудеться у понеділок, 6 липня, та розпочнеться о 22:00 за київським часом.