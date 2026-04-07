Директор Шахтаря з футболу Даріо Срна поділився з Профутбол Digital очікуваннями від зустрічі української команди з АЗ у чвертьфіналі Ліги конференцій:

Другий матч з Лехом? Просто були розслаблені, і все. Ми проаналізували ситуацію, і таке більше не повториться. Вирішили, що вже пройшли далі. Ми поговорили і все вирішили. З таким настроєм, звісно, ​​нікого ми не обіграємо.

Сподіваємось, що з АЗ такого не буде. У нас великі переїзди, це втомлює. Свіжі не будемо, але ніяких відмазок. Ми граємо за Україну, за очки у таблицю єврокубків.