Срна: «Свіжі у матчі з АЗ не будемо, але ніяких відмазок»
Хорват запевнив, що у Шахтарі провели аналіз помилок, яких команда припустилася у другій грі з Лехом
близько 3 годин тому
Директор Шахтаря з футболу Даріо Срна поділився з Профутбол Digital очікуваннями від зустрічі української команди з АЗ у чвертьфіналі Ліги конференцій:
Другий матч з Лехом? Просто були розслаблені, і все. Ми проаналізували ситуацію, і таке більше не повториться. Вирішили, що вже пройшли далі. Ми поговорили і все вирішили. З таким настроєм, звісно, нікого ми не обіграємо.
Сподіваємось, що з АЗ такого не буде. У нас великі переїзди, це втомлює. Свіжі не будемо, але ніяких відмазок. Ми граємо за Україну, за очки у таблицю єврокубків.
Нагадаємо, що єврокубкова зустріч Шахтар – АЗ відбудеться 9 квітня.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04