Денис Сєдашов

Лондонський Тоттенгем офіційно оголосив про призначення Роберто Де Дзербі на посаду головного тренера. Клуб підписав із 46-річним італійським фахівцем довгострокову угоду. За попередньою інформацією, контракт розрахований на п'ять років. Повідомляє пресслужба команди.

We are pleased to announce the appointment of Roberto De Zerbi as our new Men’s Head Coach on a long-term contract, subject to work permit.



Італієць замінив на цій посаді Ігора Тудора, якого раніше звільнили через незадовільні результати. Наразі Тоттенгем посідає 17-те місце у турнірній таблиці англійської Прем’єр-ліги.

Останнім місцем роботи Де Дзербі був французький Марсель, з якого його звільнили у лютому 2026 року.