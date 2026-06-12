Павло Василенко

Чемпіонат світу йде повним ходом. Друга церемонія відкриття відбулася в п'ятницю на стадіоні «BMO Філд» у Торонто.

Чемпіонат світу з футболу розпочався у четвер на стадіоні «Ацтека». Матчу Мексики проти Південної Африки передувала церемонія, на якій були присутні такі знаменитості, як Шакіра та Сальма Гаєк.

А під час церемонії відкриття в Торонто виступили Алессія Кара, Джессі Реєс, Вільям Прінс, Майкл Бубле та Нора Фатегі. Після шоу розпочався матч збірних Канада та Боснії і Герцеговини. Зустріч завершилася внічию з рахунком 1:1.

На 21-й хвилині боснійці вийшли вперед – Йово Лукич відзначився після кутового, забивши дебютний гол за збірну.

Збірна Канади відігралася на 78-й хвилині завдяки точному удару Кайла Ларіна, який перед цим вийшов на заміну. Відзначимо, що ворота збірної Боснії і Герцеговини захищав ексголкіпер луганської Зорі Нікола Васіль.

Чемпіонат світу, 1-й тур

Група В

Канада – Боснія і Герцеговина – 1:1

Голи: Ларін, 78 – Лукич, 21.