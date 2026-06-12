Павло Василенко

Перемога Мексики над Південною Африкою у матчі-відкритті чемпіонату світу 2026 року була затьмарена незвичайною ситуацією, яка сталася в кінці гри.

Господарі турніру легко перемогли з рахунком 2:0 у поєдинку, який відзначився трьома червоними картками: у південноафриканців були вилучені з поля Яя Сітоле та Тембу Зване, а у мексиканців – центральний захисник Сезар Монтес.

Однак момент, який найбільше привернув увагу вболівальників, стався на 84-й хвилині, коли бразильський арбітр Вілтон Сампайо показав Зване пряму червону картку після перевірки системи VAR.

Згідно з правилами ФІФА, арбітри на великих турнірах зобов'язані пояснити своє рішення глядачам стадіону через суддівський мікрофон після перегляду відеозапису. Саме тоді сталася комічна сцена, яка швидко стала хітом у соціальних мережах.

Досвідчений арбітр мав очевидні проблеми з формулюванням пояснень англійською мовою під час своєї промови. Сампайо зробив кілька помилок, робив довгі паузи між реченнями та виглядав невпевнено, намагаючись пояснити причину вилучення. Його промова викликала здивовані вирази обличчя гравців на полі, посмішки серед уболівальників на трибунах та безліч реакцій в Інтернеті.

Хоча ситуація не вплинула на кінцевий результат матчу, вона стала одним із найбільш обговорюваних моментів матчу-відкриття чемпіонату світу.