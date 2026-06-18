Сергій Разумовський

Колишній український тенісист Сергій Стаховський став амбасадором ФК Харків. Про це повідомила пресслужба клубу.

Там заявили, що Харків об’єднує навколо себе найкращих, і повідомили про приєднання Стаховського до багряно-золотої родини. Там нагадали, що він є екс-першою ракеткою України, володарем чотирьох титулів ATP та однією з легенд українського тенісу.

Також у клубі наголосили, що ця співпраця має для спортсмена особливе значення. Під час активної кар’єри Стаховський був резидентом Харкова, тому новий етап розвитку клубу є для нього близьким.

Цікаво, що напередодні амбасадоркою ФК Харків стала перша ракетка України Еліна Світоліна. Раніше подібну роль у клубі виконувала дзюдоїстка Дар’я Білодід. Згодом Білодід приєдналася до жіночої команди клубу.