Головний тренер Динамо Ігор Костюк розповів, чому півзахисник Володимир Бражко не взяв участі в матчі шостого туру української Прем’єр-ліги проти Епіцентра. Київська команда здобула впевнену перемогу з рахунком 3:0 .

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За словами наставника, які наводить пресслужба киян, Бражко зазнав ушкодження в попередньому поєдинку проти вінницької Ниви (1:0). Футболіст здер ногу під час гри на штучному покритті, після чого травмована ділянка почала створювати додаткові проблеми.

Володимир у матчі з Нивою отримав ушкодження, він здер ногу на штучному покритті, і вчора ввечері у нього піднялась температура, розвинулася інфекція і вчора почали лікувати вже це, щоб виправляти, щоб він якомога швидше повертався до строю. Ігор Костюк

Також у мережі з'явилося фото травми Бражка. Світлину виклала в Instagram його дружина, блогерка Дар'я Квіткова.

Нагадаємо, 16 вересня, головний тренер збірної України Андреа Мальдера оголосить список викликаних гравців на чотири матчі Ліги націй. Бражко є кандидатом на потрапляння до заявки.