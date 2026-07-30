Стало відомо, через яку травму Сарапій не зіграв із Копенгагеном, будучи у стартовому складі
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близько 2 годин томуПідписатися в
Захисник Полісся Борис Крушинський в ефірі MEGOGO після поразки в матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Копенгагена (1:2) розповів про характер травми основного центрбека Едуарда Сарапія.
Гра центрального захисника? Руслан Петрович і весь тренерський штаб ставлять таку гру, треба звикнути до неї. Руслан Петрович попросив мене, щоб я зіграв лівого центрального, тому що Едуард Сарапій травмував задню поверхню стегна і не зміг зіграти.
Він підійшов і спитав, чи можу я зіграти. Я сказав, що так. Я на цій позиції грав, але дуже давно, чотири роки тому. Але загалом ця позиція мені знайома.
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