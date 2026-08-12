Сергій Разумовський

Стали відомі склади ПСЖ та Астон Вілли на матч за Суперкубок УЄФА 2026 року. Поєдинок відбудеться на стадіоні Ред Булл Арена в Зальцбурзі. Початок зустрічі запланований на 22:00 за київським часом.

Головним арбітром матчу призначено Омара Абдулкадіра Артана із Сомалі. Український захисник ПСЖ Ілля Забарний розпочне зустріч на лаві запасних. Луїс Енріке не включив його до стартового складу парижан.

🔵🔴 Стартовий склад ПСЖ

Сафонов, Маркіньйос, Пачо, Мендеш, Хакімі, Жоау Невеш, Вітінья, Заїр-Емері, Кварацхелія, Акліуш, Дуе.

Запасні: Шевальє, Забарний, Бералдо, Барколя, Дембеле, Дінь, Ернандес, Маюлу, Мбає, Нджанту, Фабіан Руїс, Фернандес.

🟣🔵 Стартовий склад Астон Вілли

Бізот, Кеш, Лінделеф, Торрес, Матсен, Камара, Гомес, Макгінн, Геммінгс, Буендіа, Маджо.

Запасні: Асемота, Райт, Аліссон, Барклі, Берроуз, Богарде, Абрагам, Лінч, Мінґс, Неделькович, Роу, Сіссе.

ПСЖ отримав право зіграти за Суперкубок УЄФА після перемоги в Лізі чемпіонів минулого сезону. У фінальному матчі парижани зустрічалися з Арсеналом. Основний час завершився внічию – 1:1, а в серії післяматчевих пенальті сильнішим виявився французький клуб – 4:3.

Астон Вілла, своєю чергою, стала переможцем Ліги Європи. У фіналі англійська команда впевнено здолала Фрайбург із рахунком 3:0.

Переможець матчу між ПСЖ та Астон Віллою здобуде перший європейський трофей нового сезону. Для Іллі Забарного зустріч може стати дебютною в офіційних матчах за французький клуб, якщо український захисник вийде на поле після перерви.

Раніше XSport повідомляв, де дивитися матч ПСЖ – Астон Вілла.