Сергій Разумовський

Матч за Суперкубок УЄФА між ПСЖ та Астон Віллою відбудеться уже сьогодні, 12 серпня. Поєдинок пройде на стадіоні Ред Булл Арена в Зальцбурзі, Австрія. Початок зустрічі запланований на 22:00 за київським часом.

У складі ПСЖ може зіграти український центральний захисник Ілля Забарний. Напередодні він увійшов до заявки парижан на поєдинок.

Головним арбітром матчу призначено Омара Абдулкадіра Артана із Сомалі. 34-річний рефері стане першим неєвропейським суддею в історії Суперкубка УЄФА. Раніше Артан не отримав візу для роботи на чемпіонаті світу-2026.

ПСЖ отримав право зіграти в Суперкубку Європи завдяки перемозі в Лізі чемпіонів. У фіналі паризька команда здолала Арсенал – 1:1 в основний час і 4:3 у серії післяматчевих пенальті. Астон Вілла, своєю чергою, виграла Лігу Європи. У вирішальному поєдинку англійський клуб упевнено переміг Фрайбург із рахунком 3:0.

Для ПСЖ це буде третя участь у Суперкубку Європи. У двох попередніх випадках парижани програли Ювентусу, а минулого року здобули трофей у матчі проти Тоттенгема. Основний час завершився з рахунком 2:2, після чого ПСЖ переміг у серії пенальті – 4:3.

Астон Вілла вдруге зіграє в цьому турнірі. Перший виступ бірмінгемців відбувся у 1982 році після перемоги в Кубку європейських чемпіонів. Суперником англійської команди стала Барселона. У першому матчі Астон Вілла поступилася з рахунком 0:1, однак у домашній зустрічі здобула перемогу – 3:0 після додаткового часу.

Пряму трансляцію матчу на території України покаже медіасервіс MEGOGO. У кабельних мережах поєдинок також буде доступний на телеканалі MEGOGO Спорт.