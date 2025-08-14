Павло Василенко

Свій третій гостьовий поєдинок відбірного турніру ЧС-2026, проти Франції, який відбудеться 13 листопада, збірна України проведе в Парижі на стадіоні «Парк де Пренс».

Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом. Про повідомляє пресслужба УАФ.

Нагадаємо, що свою першу виїзну гру відбору ЧС-2026, проти Азербайджану, синьо-жовті проведуть у Баку, а другу, проти Ісландії – у Рейк’явіку.

Суперниками збірної України в групі D стануть Франція, Азербайджан та Ісландія.