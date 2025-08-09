Ребров відреагував на можливий трансфер Забарного в ПСЖ
Фахівець висловив свою думку
близько 1 години тому
Головний тренер збірної України Сергій Ребров поділився думками про можливий трансфер захисника Борнмута Іллі Забарного в ПСЖ.
«Для України – це дуже велика подія. Гравець національної збірної, український гравець може грати за команду, яка цього року виграла Лігу чемпіонів. Я вважаю, це дуже велика та сильна команда. Коли грає Борнмут, вони не є фаворитами, вони досягають усього за рахунок роботи, командної праці. Ілля був важливим гравцем в команді.
Проте ПСЖ грає по-іншому. ПСЖ – завжди фаворит чемпіонату, якщо вони не виграють – це катастрофа. І напевне, навантаження в захисті нижчі, але для України, для Іллі це величезний успіх та крок вперед. Це команда, де може здійснитися його мрія – конкурувати з топ-командами Європи і намагатися виграти Лігу чемпіонів», – сказав Ребров в ефірі УПЛ ТБ.
Центрбек у сезоні 2024/25 провів у складі Борнмуту 36 поєдинків в усіх офіційних турнірах: один асист.
Контракт Забарного з англійським клубом розраховано до 30 червня 2029 року.
Transfermarkt оцінює 22-річного українця в 42 мільйони євро.
Поділитись