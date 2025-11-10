Голкіпер збірної України – про матчі з Францією та Ісландією: «Треба їхати та перемагати»
Різник висловився щодо нинішнього рівня УПЛ, а також вирішальні поєдинки національної команди
8 хвилин тому
Голкіпер Шахтаря Дмитро Різник після погрому в матчі 12-го туру української Премʼєр-ліги проти Полтави (7:1) оцінив нинішній рівень УПЛ. Також воротар поділився очікуваннями від майбутніх ігор збірної України. Слова футболіста передає пресслужба клубу.
Зараз, напевно, одні з найбільш конкурентних перегонів у нашому чемпіонаті, тому це дуже цікаво не тільки для футболістів, а й для глядачів. Якщо подивитися турнірну таблицю, то досить цікавий чемпіонат.
Які цілі зі збірною України? Звісно, цілі максимальні – треба їхати й перемагати. А там уже як Бог дасть.
Щодо шансів національної команди… Головне – вірити й працювати. Футбольний Бог усе бачить.
