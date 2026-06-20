Сергій Разумовський

ФК Харків оприлюднив календар контрольних матчів, які команда проведе під час літнього навчально-тренувального збору в Австрії. Про це повідомила пресслужба клубу.

Клуб, який раніше офіційно змінив назву з Металіста 1925 на Харків 1 липня вперше вийде на поле під новим найменуванням, а дебютний матч у цій іпостасі відбудеться проти Карабаха. Таким чином, гра з азербайджанським клубом стане символічним стартом нового етапу в історії харківської команди. У літній програмі ФК Харків передбачено вісім контрольних поєдинків. Серед суперників — клуби з Азербайджану, Швейцарії, Австрії, Чехії, Японії та Німеччини.

Розклад спарингів Харкова

1 липня, 14:00 — Карабах

5 липня, 17:00 — Янг Бойз

9 липня, 18:30 — Ред Булл Зальцбург

10 липня, 11:30 — Вольфсберг

15 липня, 19:00 — Яблонець

16 липня, 18:30 — Градець-Кралове

21 липня, 19:00 — Фаджіано Окаяма

22 липня, 17:00 — Шальке

Раніше Харків оголосив про призначення легендарного українського тренера Миколи Павлова на адміністративну посаду в клубі.