Стало відомо, коли Харків проведе перший матч в історії під такою назвою
Визначилися суперники оновленого клубу на літніх зборах
близько 2 годин томуПідписатися в
ФК Харків оприлюднив календар контрольних матчів, які команда проведе під час літнього навчально-тренувального збору в Австрії. Про це повідомила пресслужба клубу.
Клуб, який раніше офіційно змінив назву з Металіста 1925 на Харків 1 липня вперше вийде на поле під новим найменуванням, а дебютний матч у цій іпостасі відбудеться проти Карабаха. Таким чином, гра з азербайджанським клубом стане символічним стартом нового етапу в історії харківської команди. У літній програмі ФК Харків передбачено вісім контрольних поєдинків. Серед суперників — клуби з Азербайджану, Швейцарії, Австрії, Чехії, Японії та Німеччини.
Розклад спарингів Харкова
1 липня, 14:00 — Карабах
5 липня, 17:00 — Янг Бойз
9 липня, 18:30 — Ред Булл Зальцбург
10 липня, 11:30 — Вольфсберг
15 липня, 19:00 — Яблонець
16 липня, 18:30 — Градець-Кралове
21 липня, 19:00 — Фаджіано Окаяма
22 липня, 17:00 — Шальке
Раніше Харків оголосив про призначення легендарного українського тренера Миколи Павлова на адміністративну посаду в клубі.
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