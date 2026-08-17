Сергій Разумовський

Перехід захисника Полісся Едуарда Сарапія до італійського Сассуоло не відбувся через умови потенційної угоди. «ТаТоТаке» розкрило деталі пропозиції, яка не влаштувала житомирський клуб.

Раніше віцепрезидент Полісся Олександр Хацкевич повідомив, що сторони узгодили фінансовий бік трансферу, однак не змогли домовитися щодо окремих пунктів. За інформацією джерела, саме умова щодо можливого викупу 27-річного захисника стала головною причиною призупинення переговорів.

Сассуоло пропонував оренду Сарапія на один сезон за один мільйон доларів. Угода також передбачала опцію викупу футболіста за додаткові сім мільйонів доларів. Однак активувати її італійський клуб мав лише за умови, що українець проведе за команду визначену кількість матчів протягом сезону.

Такий пункт не гарантував Поліссю обов’язкового повноцінного трансферу після завершення оренди. У разі недостатньої ігрової практики Сарапія Сассуоло міг не скористатися опцією викупу, і футболіст повернувся б до житомирського клубу.

У Поліссі вважали, що така ситуація створювала невизначеність для всіх сторін. Український клуб ризикував втратити час, а сам Сарапій міг провести сезон без чіткого розуміння свого подальшого майбутнього.

Саме тому житомиряни не погодилися на запропоновану структуру трансферу. Переговори із Сассуоло не припинені остаточно, але наразі призупинені. Сторони можуть повернутися до них, якщо італійський клуб запропонує інші умови.

Сарапій має чинний контракт із Поліссям до 2030 року. У поточному сезоні захисник провів лише один матч через травму. У його активі також три поєдинки за національну збірну України.