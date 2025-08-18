Павло Василенко

Хоча перший тур Серії А заплановано лише на наступні вихідні, уболівальники Наполі вже мають привід для занепокоєння. Форвард команди Ромелу Лукаку має проблеми зі здоров’ям.

Бельгієць покинув Челсі рік тому. Він не вперше у своїй кар'єрі опинився під крилом Антоніо Конте, з яким раніше працював в Інтері.

Лукаку був ключовою фігурою в Наполі в сезоні 2024/25, забивши 14 голів і зробивши 11 результативних передач у 38 офіційних матчах.

Однак, перед початком нового сезону Серії А, гравець отримав серйозну травму м'яза, яка виведе його з ладу на тривалий період.

За словами інсайдера Фабріціо Романо, бельгієць буде поза грою щонайменше три місяці. Це оптимістичний сценарій – відсутність може бути довшою.

Через травму Лукаку Наполі змушений змінити свої трансферні плани. Досі вони не розглядали можливість підписання нового нападника.

Однак зараз ситуація змінилася. Неаполітанці шукають нападника високого класу, який би спочатку міг замінити Лукаку, а потім конкурувати з ним за місце в стартовому складі. Одним з кандидатів називається український форвард Роми Артем Довбик.