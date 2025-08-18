Павло Василенко

Рома останніми днями вела переговори щодо двох трансферів з Англійської Прем'єр-ліги. За даними журналіста Sky Sport Deutschland Флоріана Плеттенберга, один з них буде реалізовано.

Джаллороссі були дуже зацікавлені в Джейдоні Санчо. Манчестер Юнайтед також був готовий укласти угоду щодо вінгера. Однак перехід зірвався.

Це тому, що сам гравець відхилив пропозицію Роми. Він був не єдиним гравцем з Англійської Прем'єр-ліги, на якого націлилися римляни.

Водночас велися переговори щодо трансферу Леона Бейлі. Вони були успішними, як повідомляє Плеттенберг.

28-річний гравець переїде до Італії в оренду з правом викупу. Усі деталі угоди та контракт гравця вже узгоджені.

Медогляди пройдуть найближчим часом. Бейлі може коштувати Ромі 22 мільйони євро.

Минулого сезону вінгер провів 38 офіційних матчів за Астон Віллу, забивши два голи та зробивши чотири результативні передачі. Transfermarkt оцінює його вартість у 28 мільйонів євро.

За Рому виступає український форвард Артем Довбик.