Український нападник римської Роми Артем Довбик потрапив до сфери інтересів Наполі, повідомляє Corriere dello Sport.

Згідно з джерелом, після травми бельгійського форварда Ромелу Лукаку, який вибув на невизначений термін, чемпіон Італії почав шукати варіанти оренди нападника на один сезон. Серед кандидатів Жан-Філіп Матета з Крістал Пелас, Артем Довбик з Роми, Джошуа Зіркзе з Манчестер Юнайтед і Нікола Крстович з Лечче.

У сезоні 2024/25 Довбик провів 45 матчів на клубному рівні, забивши 17 голів і віддавши 4 результативні передачі. За даними Transfermarkt, його вартість оцінюється в 30 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Довбик зацікавив англійський клуб, за який грає захисник збірної України.