Павло Василенко

Джакомо Распадорі перейшов до мадридського Атлетіко. Трансфер гравця збірної Італії став одним із найдорожчих в історії іспанського клубу.

Атлетіко вже деякий час шукав можливості посилити свою атакувальну лінію. Зрештою, клуб обрав Распадорі з Наполі. Підписання 25-річного гравця вже офіційно підтверджено.

Нападник підписав постійний контракт. Гравець підписав контракт, дійсний до 30 червня 2030 року. Очікується, що він зароблятиме близько трьох мільйонів євро за сезон.

Вартість трансферу італійського футболіста склала 27 мільйонів євро, включаючи бонуси. Це зробило Распадорі 19-м за величиною трансфером в історії Атлетіко, випередивши, серед інших, Серхіо Агуеро.

Распадорі грав за Наполі з 2023 року. Він провів 109 матчів, забив 18 голів і віддав десять результативних передач.