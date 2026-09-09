Насправді було б нечесно вдавати з себе сміливця й переконувати, що сирени та звуки вибухів, які за дні перебування в Києві також довелося чути, не викликають емоцій. Але найбільше я переймаюся за чудове місто, яке після семи років у Динамо стало для мене майже рідним.

Дуже сподіваюся, що несправедлива війна, яка триває понад чотири роки, закінчиться найближчим часом. А поки, упевнений, футбол є одним із чинників, здатних допомагати людям хоч на деякий час забувати про цей жах.

Він узагалі дуже сміливий хлопець 😁. Але для нього головне – прогресувати у футболі. Не лише від мене Прадо знає про велич клубу, в якому опинився. Коли запропонував йому шанс випробувати себе в Динамо, не став приховувати, що в Україні поруч із перспективою є й небезпека.

Та він і сам, перш ніж пристати на пропозицію, почитав про країну та команду, до якої запрошений. А потім сказав: «Даніло, для розвитку моєї карʼєри це просто ідеальна можливість!».Даніло Сілва цитата