Стало відомо, як бразильський новачок Динамо відреагував на першу повітряну тривогу
Легенда киян, який привів гравця до клубу, розповів про ставлення 21-річного футболіста до війни в Україні
Колишній захисник Динамо, а нині футбольний менеджер, Даніло Сілва розповів про реакцію осіннього новачка киян Густаво Прадо на першу повітряну тривогу і ставлення бразильця до війни в Україні. Слова ексоборонця передає пресслужба клубу.
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Насправді було б нечесно вдавати з себе сміливця й переконувати, що сирени та звуки вибухів, які за дні перебування в Києві також довелося чути, не викликають емоцій. Але найбільше я переймаюся за чудове місто, яке після семи років у Динамо стало для мене майже рідним.
Дуже сподіваюся, що несправедлива війна, яка триває понад чотири роки, закінчиться найближчим часом. А поки, упевнений, футбол є одним із чинників, здатних допомагати людям хоч на деякий час забувати про цей жах.
Він узагалі дуже сміливий хлопець 😁. Але для нього головне – прогресувати у футболі. Не лише від мене Прадо знає про велич клубу, в якому опинився. Коли запропонував йому шанс випробувати себе в Динамо, не став приховувати, що в Україні поруч із перспективою є й небезпека.
Та він і сам, перш ніж пристати на пропозицію, почитав про країну та команду, до якої запрошений. А потім сказав: «Даніло, для розвитку моєї карʼєри це просто ідеальна можливість!».Даніло Сілва цитата
Раніше стало відомо, на яких умовах Прадо приєднався до Динамо.