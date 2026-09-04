Динамо офіційно підписало бразильського вінгера
Біло-сині отримали підсилення
Фото: ФК Динамо
Динамо уклало угоду про оренду 21-річного бразильського правого вінгера Густаво Прадо до кінця сезону-2026/2027. Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
Останнім клубом Прадо був Сеара з міста Форталеза, який нині виступає у бразильській Серії B. До команди він приєднався у березні 2026 року на правах оренди з Інтернасьйонала.
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