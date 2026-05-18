Сергій Разумовський

Президент УАФ Андрій Шевченко розповів про плани національної збірної України щодо першого навчально-тренувального збору під керівництвом нового головного тренера синьо-жовтих Андреа Мальдери. За словами очільника асоціації, команда має провести цей етап підготовки саме в Україні.

Шевченко наголосив, що одним із важливих завдань УАФ є посилення зв’язку між збірною та українськими вболівальниками. Саме тому асоціація хоче створити більше можливостей для фанатів бути ближчими до національної команд.

У планах асоціації зробити так, щоб уболівальники більше були зі збірною України. Тому перший збір, який ми плануємо зробити під керівництвом головного тренера Андреа Мальдери, буде проходити в Україні. І за можливості ми будемо дивитися, щоб робити більше таких зборів. Також будуть зроблені акції для наших уболівальників, щоб ще більше зблизити збірну з фанатами. Андрій Шевченко

Також Мальдера здивував призначенням чинного гравця до свого тренерського штабу в збірній України.