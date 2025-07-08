Павло Василенко

Ліверпуль розпочне передсезонну підготовку вже сьогодні. Спочатку планувалося, що деякі гравці повернуться на базу клубу в п'ятницю, а більша частина складу мала повернутися на своє перше тренування в понеділок, але клуб відклав початок підготовки до нового сезону після трагічної смерті Діогу Жоти.

Багато гравців, а також головний тренер Арне Слот, були присутні на похороні португальського нападника та його брата Андре. Їм дали трохи більше часу, і чемпіони зберуться у вівторок, щоб розпочати передсезонну підготовку.

Перший контрольний матч заплановано наступної неділі, 13 липня, проти Престона на Deepdale. Однак поки що не ясно, чи відбудеться він. Гравці та персонал Ліверпуля ухвалять рішення про це спільно, після зустрічі команди, після чого вони повідомлять клуб Чемпіоншипу. Якщо матч відбудеться, Престон підготує спеціальну церемонію, щоби вшанувати пам'ять Діогу Жоти.