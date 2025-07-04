Смерть Діогу Жоти вразила Ліверпуль. Команда не розпочне літні тренування, як планувалося
Клуб змінив плани підготовки через жахливу трагедію
20 хвилин тому
Англійський клуб Ліверпуль відклав початок підготовки до нового сезону через смерть свого гравця Діогу Жоти.
За даними DPA, початкова група гравців мала прибути до тренувального комплексу клубу у п'ятницю для проходження фізичних тестів після літніх канікул, але клуб відклав початок передсезонної підготовки.
Жота загинув у четвер після автокатастрофи в Іспанії у віці 28 років разом зі своїм братом Андре Сілвою. Автомобіль з'їхав з дороги і спалахнув.
Передбачуваною причиною аварії є прокол шини, який отримав їхній автомобіль при спробі обігнати інший транспортний засіб.
Португальський нападник грав за Ліверпуль з 2020 року, перейшовши до клубу з Вулвергемптона за 41 мільйон фунтів стерлінгів.