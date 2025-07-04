Павло Василенко

Англійський клуб Ліверпуль відклав початок підготовки до нового сезону через смерть свого гравця Діогу Жоти.

За даними DPA, початкова група гравців мала прибути до тренувального комплексу клубу у п'ятницю для проходження фізичних тестів після літніх канікул, але клуб відклав початок передсезонної підготовки.

Жота загинув у четвер після автокатастрофи в Іспанії у віці 28 років разом зі своїм братом Андре Сілвою. Автомобіль з'їхав з дороги і спалахнув.

Передбачуваною причиною аварії є прокол шини, який отримав їхній автомобіль при спробі обігнати інший транспортний засіб.

Португальський нападник грав за Ліверпуль з 2020 року, перейшовши до клубу з Вулвергемптона за 41 мільйон фунтів стерлінгів.