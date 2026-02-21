Асистент головного тренера СК Полтава Ігор Тимченко підбив підсумки стартового матчу 17 туру УПЛ проти Вереса (2:3). Його слова наводить пресслужба клубу.

Досі не розумію, як таку гру можна було віддати супернику. Звичайно, в цьому є й велика заслуга Вереса. Вони навіть за рахунку - 0:2 продовжували битися. І удача зрештою їм посміхнулася. А з нами зіграло злий жарт старе футбольне правило: не забиваєш ти - забивають тобі. Ми пропустили перший м’яч одразу ж після чудового шансу, який не реалізували.

Ну і у другому таймі теж наші помилки не дозволили нам цю гру виграти. Вважаю, що ми не заслуговували на поразку. Але в футболі так буває, що гра забувається, а ми з поразкою поки залишаємося на останньому місці у чемпіонаті.

Щодо замін - ми пропустили другий м’яч практично одразу після перерви. Ще всі гравці більш-менш були свіжі. Потім бачили, що є певна втома. Вирішили зробити одразу чотири заміни в одному слоті. У нас зараз є ким підсилити гру. Вважаю, що заміни освіжили гру. Так, може не було якогось креативу, комбінаційної гри. Але на ту мить вже йшла гра нервів. Ми збилися на навалу, Верес ловив нас на контратаках, - сказав Тимченко.