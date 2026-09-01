Сергій Разумовський

Український вінгер Михайло Мудрик залишає Челсі та продовжить кар’єру в Тоттенгемі. Лондонські клуби погодили умови переходу футболіста напередодні завершення трансферного вікна.

Мудрик приєднався до Тоттенгема на правах платної оренди. Угода також передбачає опцію викупу, однак вона не є обов’язковою. За інформацією Фабріціо Романо, усі основні деталі домовленості та особисті умови контракту вже узгоджені.

🚨⚪️ BREAKING: Mykhaylo Mudryk to Tottenham, here we go! Everything agreed also on personal terms.



Mudryk joins #THFC on paid loan and also understand there will be a 𝐛𝐮𝐲 𝐨𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐜𝐥𝐚𝐮𝐬𝐞 not mandatory in the agreement.



The Ukrainian will re-join De Zerbi. 🇺🇦 pic.twitter.com/4tEibnZVrw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2026

Переговори щодо майбутнього українця тривали протягом кількох днів. Спочатку найбільшу зацікавленість у переході Мудрика демонстрував Лідс, який наполягав на швидкому оформленні угоди. Водночас ситуація могла змінитися залежно від доступних варіантів для самого гравця та Челсі.

Мудрик хотів залишитися в англійській Прем’єр-лізі. Зрештою він обрав Тоттенгем, який раніше звернувся до Челсі щодо можливості оренди українського футболіста. Переговори між клубами швидко перейшли на просунуту стадію, а сам вінгер погодився на переїзд до нового клубу.

У складі Тоттенгема Мудрик знову працюватиме під керівництвом Роберто Де Дзербі. Італійський фахівець уже тренував українця в Шахтарі, тому добре знайомий із його ігровими якостями та потенціалом.

Мудрик перейшов до Челсі із Шахтаря взимку 2023 року, однак не зміг закріпитися в основному складі лондонської команди. Оренда до Тоттенгема може допомогти українцю отримати більше ігрової практики та повернутися на високий рівень після дискваліфікації у допінговій справі.