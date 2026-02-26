Став відомий перший потенційний суперник Шахтаря в 1/8 фіналу Ліги конференцій
Відбувся перший блок матчів плей-оф турніру
1 день тому
Фото - Getty Images
Турецький Самсунспор у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги конференцій обіграв македонську Шкендію (4:0).
Самсунспор став одним із двох потенційних суперників донецького Шахтаря в 1/8 фіналу турніру. Інший суперник «гірників» визначиться пізніше у парі Лех – КуПС.
В інших поєдинках хорватська Рієра перемогла кіпрську Омонію (3:1), а словенський Цельє вдома обіграв Дріту з Косова (3:2).
Ліга конференцій, 1/16 фіналу
Матчі-відповіді
Рієка – Омонія – 3:1
Перший матч – 1:0
Самсунспор – Шкендія – 4:0
Перший матч – 1:0
Цельє – Дріта – 3:2
Перший матч – 3:2