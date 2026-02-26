Павло Василенко

Турецький Самсунспор у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги конференцій обіграв македонську Шкендію (4:0).

Самсунспор став одним із двох потенційних суперників донецького Шахтаря в 1/8 фіналу турніру. Інший суперник «гірників» визначиться пізніше у парі Лех – КуПС.

В інших поєдинках хорватська Рієра перемогла кіпрську Омонію (3:1), а словенський Цельє вдома обіграв Дріту з Косова (3:2).

Ліга конференцій, 1/16 фіналу

Матчі-відповіді

Рієка – Омонія – 3:1

Перший матч – 1:0

Самсунспор – Шкендія – 4:0

Перший матч – 1:0

Цельє – Дріта – 3:2

Перший матч – 3:2