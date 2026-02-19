Ліга конференцій. Результати перших матчів 1/16 фіналу. Відео
Огляд ігрового дня
близько 16 годин тому
Фото - УЄФА
Напередодні завершились 4 поєдинки 1/16 фіналу Ліга конференцій.
Однією з несподіванок можна назвати перемогу вірменського Ноа над АЗ, а нещодавній суперник Динамо Зринскі вистояв проти одного з фаворитів турніру Кристал Пелас.
Пропонуємо ознайомитись з результатами ігрового дня.
Ліга конференцій. 1/16 фіналу. Перший матч
КуПС - Лех 0:2
Голи: Козубаль, 9, Ісмаїл, 41
Зринскі - Крістал Пелес 1:1
Голи: Абрамович, 55 - Сарр, 44
Ноа - АЗ 1:0
Гол: Амбарцумян, 53
Сігма - Лозанна 1:1
Голи: Штурм, 58 - Батлер-Оєдеджі, 22