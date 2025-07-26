Тарас Степаненко чесно поділився своїми планами щодо продовження ігрової кар'єри і щонайменше ще один сезон він точно не збирається завершувати виступи.

Півзахисник також торкнувся теми можливого повернення до донецького Шахтаря, тим більше що команду тепер очолює Арда Туран, з яким Степаненко добре знайомий через спільну роботу в Еюпспорі.

«Готуюся до сезону у нас практично теж нова команда. Зараз гарні футболісти прийшли. Те чого не вистачало у минулому сезоні, через що не дотягнули до єврокубків. Ставляться високі завдання – зона єврокубків. Спробуємо це зробити. Збори проводять добре. Чесно кажучи, не очікував, що у Туреччині роблять таку ставку на фізичну підготовку. Давно не було таких фізичних навантажень, але мені це подобається, бо зараз футбол без цього неможливий. Чи міг я піти з Ардою у Шахтар? Як футболіст? Там багато футболістів і без мене є кому грати на цій позиції. А як тренер, то в мене ще рік контракту, і я не впевнений, що буду тренером. Там мені натякали, жартували про це, але конкретних пропозицій не було. Ну і цей рік я ще хочу пограти у футбол», – розповів Степаненко в інтерв’ю УПЛ ТБ.

Нагадаємо, Тарас перейшов у турецький клуб у січні поточного року, а до цього з 2010 по 2025 роки захищав кольори Шахтаря. За цей час він провів 440 матчів, забив 30 голів та зробив 25 асистів.

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