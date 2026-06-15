Сергій Разумовський

Оболонь оголосила про продовження співпраці з опорним півзахисником Тарасом Морозом. Інформацію про нову угоду з футболістом оприлюднила пресслужба київського клубу.

Водночас підписання контракту залишило низку запитань, адже клуб не розкрив ключових деталей домовленості. Зокрема, наразі невідомо, на який саме термін розрахована нова угода між Оболонню та 30-річним українським хавбеком. Дані про тривалість контракту також відсутні на авторитетному статистичному порталі Transfermarkt, де зазвичай оперативно оновлюється інформація щодо угод футболістів.

Мороз є гравцем Оболоні з липня 2022 року. За цей час він став одним із футболістів ротації команди та продовжує залишатися в структурі київського клубу. У нинішньому сезоні опорний півзахисник провів за Оболонь 10 матчів у всіх турнірах, однак результативними діями поки не відзначався.

Загалом за період виступів у складі київської команди Тарас Мороз зіграв 78 поєдинків. У цих матчах на його рахунку три забиті м’ячі.

Раніше повідомлялося, що нападником Оболоні Тарасом Ляхом зацікавилися срібний призер УПЛ і ще два клуби еліти.