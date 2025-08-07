Сергій Стаднюк

У заключному третьому турі загального етапу Кубка ліг (МЛС + чемпіонат Мексики) Інтер Маямі здобув вольову перемогу над УНАМ Пумас.

Легендарний нападник Луїс Суарес став героєм гри, оформивши гол і дві результативні передачі. Родріго Де Пауль відкрив свій бомбардирський рахунок у клубі, а Тадео Альєнде закріпив перевагу, реалізувавши момент у другому таймі.

Мексиканці першими відкрили рахунок на 34-й хвилині, але вже перед перервою Де Пауль зрівняв, елегантно обробивши пас від Суареса та пробивши в нижній кут. У другому таймі саме Суарес вивів команду вперед, впевнено реалізувавши пенальті в стилі «паненка». А на 69-й хвилині він знову блиснув — віддавши гольову передачу на Альєнде, яка стала для уругвайця 15-ю у сезоні та зрівняла клубний рекорд.

Підсумковий рахунок 3:1 залишився незмінним до фінального свистка. Інтер Маямі з 8 очками гарантував собі вихід до чвертьфіналу з другого місця у таблиці МЛС і дізнається суперника після завершення загального етапу турніру. ЛА ФК українця Артема Смолякова з 6 балами вилетів з прохідної зони й достроково залишив турнір.

Кубок ліг, третій тур

Інтер Маямі – УНАМ Пумас 3:1

Голи: Де Поль, 45, Суарес, 59 (пен.), Альєнде, 69 – Рувалькаба, 34

Нагадаємо, Смоляков відзначився асистом у минулому матчі турніру.