Павло Василенко

Ліонель Мессі отримав травму у другому раунді Кубка американо-мексиканської ліги між Інтер Маямі та Некаксою.

На 7-й хвилині дуелі Мессі почав прорив і впав перед штрафним майданчиком мексиканської команди.

Він трохи полежав, а потім спробував продовжити грати, але зрештою йому довелося звернутися за медичною допомогою.

Після чотирьох хвилин надання гольової допомоги його все ж довелося замінити, і вболівальники Інтера тепер з нетерпінням чекають, скільки часу аргентинець залишиться поза грою.

Головний тренер Інтер Маямі Хав'єр Маскерано не розкрив багато чого після матчу.

«Мессі травмував спину. Він не міг продовжувати грати, і ми побачимо після додаткових медичних обстежень, скільки часу йому доведеться взяти перерву», – сказав Маскерано.

До речі, Інтер Маямі переміг після серії пенальті, і тепер, за один раунд до кінця, майже напевно виходить у чвертьфінал.