Сергій Стаднюк

У заключному третьому турі Кубка ліг (МЛС + чемпіонат Мексики) Лос-Анджелес номінально в гостях здолав Тігрес.

22-річний український захисник Артем Смоляков провів на полі всі 90 хвилин і записав до свого активу результативну передачу. Давід Мартінес, оформив дубль, реалізувавши на 38-й хвилині пенальті та забивши саме після асисту Смолякова на 64-й. Єдиний гол у складі Тігрес провів Лопес Родрігес на самому початку другого тайму.

Для Лос-Анджелеса це друга перемога на турнірі – раніше команда також виграла один матч у серії пенальті, маючи в пасиві ще одну поразку, теж у «післяматчевій лотереї». Тож команда набрала 6 очок, посідаючи останнє четверте прохідне місце у таблиці МЛС. Однак позаду одразу одразу вісім клубів, що мають 3 – 5 балів і матч у запасі. В тому числі й Інтер Маямі Ліонеля Мессі.

Кубок ліг, перший тур

УАНЛ Тігрес – Лос-Анджелес 1:2

Голи: Лопес Родрігес, 47 – Давід Мартінес, 38 (пен.), 64

Раніше Смоляков реалізував післяматчевий пенальті.