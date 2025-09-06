Павло Василенко

Уругвайський нападник Луїс Суарес отримав шість матчів дискваліфікації за свою поведінку у фіналі Кубка ліги. 38-річний форвард Інтер Маямі плюнув у представника Сіетла після матчу, якому його команда програла з рахунком 0:3.

Інцидент стався під час масової бійки після фінального свистка. Колишній товариш Суареса по команді Барселони Серхіо Бускетс також отримав двоматчеву дискваліфікацію, а інший гравець Інтера, Томас Авілес, був дискваліфікований на три матчі. Член тренерського штабу Сіетла Стівен Ленхарт отримав п'ятиматчеву дискваліфікацію, повідомляє AFP.

Суарес кілька разів стикався з дисциплінарними стягненнями протягом своєї ігрової кар'єри, раніше його покарали за те, що він показав середній палець і вкусив італійського центрального захисника Джорджо К'єлліні та сербського захисника Браніслава Івановича.