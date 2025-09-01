Павло Василенко

Сіетл Саундерс здобув Кубок ліги, розгромивши зірковий Інтер Маямі з аргентинським форвардом Ліонелем Мессі з рахунком 3:0.

Осазе Де Росаріо відкрив рахунок на 26-й хвилині, Александер Ролдан подвоїв перевагу з пенальті наприкінці матчу, а фінальну крапку поставив Пол Ротрок.

Мессі та його партнери не змогли бодай раз розписатися у воротах суперника, а після фінального свистка емоції вийшли з-під контролю.

Уругвайський форвард Інтер Маямі Луїс Суарес, відомий своїм непростим характером, не стримав люті: він плюнув на одного з представників Сіетла та навіть вліз у бійку на полі.

Мессі та компанії довелося проковтнути гіркий смак поразки. Команда з Флориди не змогла повторити свій успіх 2023 року, коли вони підняли трофей.

Кубок ліг, фінал

Сіетл Саундерс – Інтер» Маямі – 3:0

Голи: Де Росаріо, 26, Ролдан, 82 (пен), Ротрок, 89.