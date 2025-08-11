У матчі МЛС Орландо Сіті на власному полі розгромив Інтер Маямі з рахунком 4:1. Зустріч відбулася на стадіоні Експлорія в Орландо.

Героєм поєдинку став Луїс Мур'єль, який оформив дубль. Ще по голу додали Мартін Охеда та Марко Пашалич. У складі Інтер Маямі відзначився Яннік Брайт.

Ліонель Мессі не взяв участь у матчі через травму, а Луїс Суарес залишив поле без результативних дій.

Ця перемога стала третьою поспіль для Орландо у чемпіонаті. Інтер Маямі не може виграти другий матч поспіль — перед цим команда зіграла внічию з Цинциннаті 0:0.

США. Major League Soccer

Орландо Сіті – Інтер Маямі 4:1 (Мур'єль 2', 50', Охеда 58', Пашалич 88' – Брайт 8')