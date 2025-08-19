Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков прокоментував у ефірі УПЛ ТБ перемогу в матчі третього туру української Прем’єр-ліги проти Вереса (2:0).

Вони дуже добре оборонялися, особливо до першого голу. Дуже складно було, тому що вони в 5-6 у лінію проти нас грають, плюс важке сухе поле і погода. Ще й Аліссон травмувався.

Гра була дуже повільна, мало створили гольових моментів, але добре, що момент з кутовим – стандарт нас якраз врятував, ми на перерву пішли з рахунком 1:0, і в 2-му таймі, звичайно, нам було легше грати.

Стандарти? Ми, по-перше, відпрацьовуємо це, і Містер нам каже, що чотири з десяти голів забиваються якраз зі стандартів. Ми з Вересом два стандарти забили, я вважаю, що ми можемо цей момент ще покращити і якраз це додасть нам більше впевненості, більше гольових моментів для нас буде.

Знаємо, що тут завжди важко грати проти Вереса, ми два матчі поспіль уже тут не вигравали. Я ж кажу, до першого голу була важка гра, було мало гольових моментів, якраз шукали десь зі стандартів моменти гольові, і нам пощастило, що так склалося.

В принципі, вже під другий тайм було легше, але, я ж кажу, коли команди так закриваються, в 5-6 у лінію грають проти нас, то дуже складно.

Ми дивилися їхню гру з Динамо – там вони грали більш агресивно, більш відкрито, ніж з нами. Але такий футбол, треба звикати до нашого чемпіонату.

В принципі, ми весь час грали так – і проти Епіцентра, і в якихось моментах проти Карпат, цього разу Верес. Такі реалії, треба вчитися і виходити на новий рівень, щоб вскривати такі оборони.